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В Париже состоялся концерт по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

В Париже состоялся концерт по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева В Париже состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Диаспора
11 декабря 2023 г. 15:46
В Париже состоялся концерт по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

В Париже состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

В мероприятии, организованном Ассоциацией друзей Азербайджана во Франции при поддержке посольства Азербайджана и Международного центра мугама, приняли участие представители дипломатического корпуса и другие гости.

На концерте заслуженный артист, директор Международного центра мугама Сахиб Пашазаде и талантливая пианистка Саида Зульфугарова исполнили произведения азербайджанских и мировых композиторов.

Отметим, что проживающая в Париже Саида Зульфугарова также является учителем музыки азербайджанской школы выходного дня "Натаван".

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Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibətilə konsert keçirilib

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