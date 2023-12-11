В Париже состоялся концерт по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

В Париже состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В Париже состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

В мероприятии, организованном Ассоциацией друзей Азербайджана во Франции при поддержке посольства Азербайджана и Международного центра мугама, приняли участие представители дипломатического корпуса и другие гости.

На концерте заслуженный артист, директор Международного центра мугама Сахиб Пашазаде и талантливая пианистка Саида Зульфугарова исполнили произведения азербайджанских и мировых композиторов.

Отметим, что проживающая в Париже Саида Зульфугарова также является учителем музыки азербайджанской школы выходного дня "Натаван".