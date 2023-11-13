Оборот Бакинской фондовой биржи увеличился на 86%

В январе-октябре текущего года общая стоимость сделок, заключенных по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ), составила 19 млрд 452,795 млн манатов.

В январе-октябре текущего года общая стоимость сделок, заключенных по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ), составила 19 млрд 452,795 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 85,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число заключенных за последний год сделок выросло на 39,7% - до 10 560.

58,4% оборота БФБ или 11 млрд 355,562 млн манатов пришлось на сделки репо. Рост по сравнению с прошлым годом составил 2,9 раза.

За отчетный период стоимость сделок на рынке государственных ценных бумаг увеличилась на 23,1% и составила 6 млрд 914,163 млн манатов, стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг увеличилась на 19,1% - до 1 млрд 183,07 млн манатов.