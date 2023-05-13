В Одессе прошло мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею Гейдара Алиева

Диаспорская организация азербайджанцев Одессы "Бирлик" провела мероприятие в связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Диаспорская организация азербайджанцев Одессы "Бирлик" провела мероприятие в связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, после исполнения государственных гимнов Украины и Азербайджана мероприятие открыл Фазиль Аскеров, рассказав о жизненном пути великого лидера Гейдара Алиева и следе, который он оставил в судьбе азербайджанского народа.

Затем минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева, павших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, а также погибших в войне в Украине.

Председатель диаспорской организации "Бирлик" Ровшан Гулиев рассказал, что Гейдар Алиев вернулся к власти в самые трудные времена для Азербайджана и обеспечил национальное единство. Ровшан Гулиев отметил, что именно при поддержке Гейдара Алиева участвующие в мероприятии гаджи Намик, профессор Матин Гулиев, Абульфат Алиев, Надир Бабаев и другие были направлены на учебу в Одессу в 1980-х годах.

Затем был показан фильм, посвященный жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева.

В своих выступлениях Абульфат Алиев и Анар Натигоглу подчеркнули, что великий лидер придавал особое значение отношениям с Украиной и постоянно поддерживал деятельность диаспоры в этой стране.