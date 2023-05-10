В Нидерландах выпущена почтовая марка к 100-летию Гейдара Алиева

В городе Амстердаме Королевства Нидерландов отпечатаны почтовые марки по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося политического и государственного деятеля, великого лидера Гейдара Алиева.

В городе Амстердаме Королевства Нидерландов отпечатаны почтовые марки по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося политического и государственного деятеля, великого лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

На марке, выпущенной по инициативе живущей в Амстердаме активистки диаспоры Салтанат Равангызы в рамках проекта “Жемчужины Азербайджана”, отображена фотография Гейдара Алиева, а так же его изречение “Азербайджан - это смысл моей жизни!" и подпись.

Марки были напечатаны национальным оператором почтовой связи Нидерландов PostNL.

Отметим, что до сих пор в рамках проекта “Жемчужины Азербайджана” в Амстердаме были напечатаны такие марки, как “Хары Бюльбюль”, “Шуша”, “Низами Гянджеви - 880”, “Узеир Гаджибеков”, “Фикрет Амиров”, “Джовдат Гаджиев”, “Амина Дильбази”, “Рашид Бейбутов”, “Исмаил Шихлы”, “Сакит Мамедов”, “Альберт Агарунов”, “Погибшие в Кяльбаджаре журналисты Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов”.