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В Лондоне предотвращена очередная провокация баронессы Кокс и армянской диаспоры

В Лондоне предотвращена очередная провокация баронессы Кокс и армянской диаспоры Азербайджанская община, действующая в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, предотвратила очередную провокацию армянской диаспоры и ее покровителей.
Диаспора
23 января 2024 г. 15:06
В Лондоне предотвращена очередная провокация баронессы Кокс и армянской диаспоры

Азербайджанская община, действующая в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, предотвратила очередную провокацию армянской диаспоры и ее покровителей.

Как сообщили Report в Госкомитете по делам диаспоры, председатель Общества азербайджанцев Британии Фарида Панахова сказала, что в знаменитом Carlton Club в центре Лондона 5 февраля планировалось мероприятие на тему "Армения: этническая чистка Нагорного Карабаха".

Организатором мероприятия должна была стать баронесса Каролина Кокс, известная своей проармянской позицией и враждебным отношением к тюркизму и исламу, при поддержке Лорда де Моли и посла Армении в Великобритании Варужана Нерсесяна.

Узнав об этом, Общество азербайджанцев Британии направило открытое письмо протеста руководству клуба от имени азербайджанской общины страны. Копия письма была разослана министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону, членам парламента, членам Палаты лордов Лорду Эвансу, Лорду Ахмеду, Лорду Килклуни, Лорду Сарфразу и баронессе Манзиле Пол Удин, министру по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти, главе специального Комитета МИД Великобритании Алисии Кернс, руководству организации "Голос консерваторов".

В официальном письме от 22 января 2024 года, адресованном председателю Общества азербайджанцев Британии Фариде Панаховой от имени секретаря Carlton Club Саймона Робинсона, было подтверждено, что данное мероприятие в клубе не состоится.

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Версия на английском языке ФотоAnother provocation of Baroness Cox and Armenian diaspora prevented in London
Версия на азербайджанском языке ФотоLondonda Baronessa Koksun və erməni diasporunun növbəti təxribatının qarşısı alınıb

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