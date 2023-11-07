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В Хельсинки состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана

В Хельсинки состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана В Доме Азербайджана в Хельсинки состоялось праздничное мероприятие, посвященное 8 ноября – Дню Победы в 44-дневной войне.
Диаспора
7 ноября 2023 г. 16:03
В Хельсинки состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана

В Доме Азербайджана в Хельсинки состоялось праздничное мероприятие, посвященное 8 ноября – Дню Победы в 44-дневной войне.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, в мероприятии приняли участие преподавательский состав воскресной школы при Доме Азербайджана, учащиеся и их родители, а также представители местной общественности.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память шехидов, отдавших жизни во имя Родины.

Приветствуя гостей, руководитель Дома Азербайджана в Хельсинки Ульвия Джаббарова поздравила участников мероприятия с годовщиной победы Азербайджана в Отечественной войне.

В художественной части мероприятия прозвучали патриотические стихи и песни в исполнении учащихся воскресной азербайджанской школы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHelsinkidə Zəfər Gününə həsr olunmuş bayram tədbiri keçirilib

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