В Гааге почтили память жертв трагедии 20 Января

В Гааге (Нидерланды) прошло памятное мероприятие, посвященное 34-й годовщине трагедии 20 Января.
Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, мероприятие провела Нидерландская азербайджано-турецкая культурная ассоциация.
В нем приняли участие лидеры и активисты организаций азербайджанской и турецкой диаспор.
Память шехидов 20 Января была почтена минутой молчания.
Глава Нидерландской азербайджано-турецкой культурной ассоциации Ильхан Ашкын рассказал о политических процессах, предшествовавших трагедии 20 Января, и о том, как кровавое преступление, совершенное советским руководством и армией 34 года назад, стало переломным моментом на пути к независимости Азербайджана.
Собравшимся показали видеоролик о событиях 20 января 1990 года.