О нас
Report Georgia
Аудио новости

Турнава: Событие в Дманиси не должно рассматриваться как этнический конфликт 

Турнава: Событие в Дманиси не должно рассматриваться как этнический конфликт  Министерство внутренних дел проводит расследование по данному факту
Диаспора
17 мая 2021 г. 14:24
Турнава: Событие в Дманиси не должно рассматриваться как этнический конфликт 
Натия Турнава

"В Дманиси произошло очень печальное событие, но самое главное то, что инцидент не должен рассматриваться как этнический конфликт".

Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, сообщает грузинское бюро Report.

Она отметила, что Министерство внутренних дел проводит расследование по данному факту: "Совершенно недопустимо представлять произошедшее в Дманиси как конфликт на этнической почве".

Напомним, что в грузинском районе Дманиси произошла массовая драка между местными азербайджанцами и выходцами из региона Сванетия.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Georgian Minister urges not to present Dmanisi incident as 'ethnic confrontation'
Версия на азербайджанском языке Gürcü nazir: “Dmanisidəki mübahisə etnik qarşıdurma kimi təqdim olunmamalıdır”

Самое читаемое

В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
16 мая 2021 г. 13:25
МИД Азербайджана распространил заявление
МИД Азербайджана распространил заявление
13 мая 2021 г. 22:12
Президент SOCAR выступил на международном форуме в Туркменистане
ФотоПрезидент SOCAR выступил на международном форуме в Туркменистане
12 мая 2021 г. 11:59
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
13 мая 2021 г. 14:14
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
15 мая 2021 г. 19:03
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
15 мая 2021 г. 18:25
Восстановлена работа общественного транспорта
Восстановлена работа общественного транспорта
16 мая 2021 г. 06:00
Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении Достлуг
Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении "Достлуг"
13 мая 2021 г. 11:18
Состоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
ФотоСостоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
15 мая 2021 г. 20:37
В Татарстане объявили траур после стрельбы в казанской школе - ОБНОВЛЕНО 3
В Татарстане объявили траур после стрельбы в казанской школе - ОБНОВЛЕНО 3
11 мая 2021 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi