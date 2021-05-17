Турнава: Событие в Дманиси не должно рассматриваться как этнический конфликт 

"В Дманиси произошло очень печальное событие, но самое главное то, что инцидент не должен рассматриваться как этнический конфликт".
Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, сообщает грузинское бюро Report.
Она отметила, что Министерство внутренних дел проводит расследование по данному факту: "Совершенно недопустимо представлять произошедшее в Дманиси как конфликт на этнической почве".
Напомним, что в грузинском районе Дманиси произошла массовая драка между местными азербайджанцами и выходцами из региона Сванетия.