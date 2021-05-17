Турнава: Событие в Дманиси не должно рассматриваться как этнический конфликт

Министерство внутренних дел проводит расследование по данному факту

"В Дманиси произошло очень печальное событие, но самое главное то, что инцидент не должен рассматриваться как этнический конфликт".

Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, сообщает грузинское бюро Report.

Она отметила, что Министерство внутренних дел проводит расследование по данному факту: "Совершенно недопустимо представлять произошедшее в Дманиси как конфликт на этнической почве".

Напомним, что в грузинском районе Дманиси произошла массовая драка между местными азербайджанцами и выходцами из региона Сванетия.