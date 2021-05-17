В Грузии совершено нападение на азербайджанцев, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

Раскрыты подробности массовой драки перед принадлежащем азербайджанцу магазином в Дманисском районе Грузии

Раскрыты подробности массовой драки перед принадлежащим азербайджанцу магазином в Дманисском районе Грузии.

Как передает местное бюро Report, продавщица маркета Саида Исмаилова рассказала, что подобные инциденты – не редкость:

По ее словам, пришедшие в магазин молодые люди хотели взять пиво в долг: "Владелец магазина отсутствовал, поэтому я сказала, что не могу продать в долг. На меня посыпались угрозы, оскорбления. После конфликта нас отвезли в полицейское отделение. Пока мы там находились, толпа из 40-50 человек напала на магазин".

С.Исмайлова отметила, что с принадлежащими азербайджанцам торговыми точками не в первый раз происходят подобные неприятные инциденты: "Жаловались в полицию, но пока никаких мер не приняли".

В настоящее время по факту ведется следствие, возле магазина собрались местные азербайджанцы. Они утверждают, что конфликт имел этническую подоплеку.

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В грузинском районе Дманиси произошла массовая драка.

Как передает местное бюро Report, инцидент вспыхнул между местными азербайджанцами и выходцами из региона Сванетия.

Сообщается, что сваны, вооруженные дубинками и другими предметами, напали на принадлежащий азербайджанцу магазин, устроив там погром.

В ходе драки с участием около 30 лиц несколько человек тяжело пострадали, среди пострадавших есть родственники владельца магазина.

Отмечается, что драка вспыхнула из-за того, что в магазине отказались продать сванам товар в долг.

По факту ведется расследование.