Наверх

Студенты-азербайджанцы эвакуированы на Родину из Казани

Студенты-азербайджанцы эвакуированы на Родину из Казани

Столкнувшиеся с трудностями в столице Республики Татарстан Казани (РФ) два брата, студенты-азербайджанцы были эвакуированы в Азербайджан чартерным рейсом.

Об этом в заявлении Report сказал один них  - студент магистратуры Казанского федерального университета Тариэль Салманлы. 

По его словам, он учится в Казани с августа прошлого года: "В марте пандемия стала стремительно распространяться в России. С тех пор мы решили самоизолироваться и тратили заработанные деньги. Мы думали, что пандемия закончится до мая. За это время Казанский федеральный университет 4 недели подряд посылал нам помощь. Кроме того, нас поддержала местная диаспорская организация". 

Т.Салманлы добавил, что помощь в их возвращении в Азербайджан оказал Государственный комитет по работе с диаспорой. 

Напомним, что Тамерлан Салманлы является студентом 3-го курса Казанского федерального университета, а Тариэль Салманлы учится на 1 курсе магистратуры. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!