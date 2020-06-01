Студенты-азербайджанцы эвакуированы на Родину из Казани

Столкнувшиеся с трудностями в столице Республики Татарстан Казани (РФ) два брата, студенты-азербайджанцы были эвакуированы в Азербайджан чартерным рейсом.

Об этом в заявлении Report сказал один них - студент магистратуры Казанского федерального университета Тариэль Салманлы.

По его словам, он учится в Казани с августа прошлого года: "В марте пандемия стала стремительно распространяться в России. С тех пор мы решили самоизолироваться и тратили заработанные деньги. Мы думали, что пандемия закончится до мая. За это время Казанский федеральный университет 4 недели подряд посылал нам помощь. Кроме того, нас поддержала местная диаспорская организация".

Т.Салманлы добавил, что помощь в их возвращении в Азербайджан оказал Государственный комитет по работе с диаспорой.

Напомним, что Тамерлан Салманлы является студентом 3-го курса Казанского федерального университета, а Тариэль Салманлы учится на 1 курсе магистратуры.