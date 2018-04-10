Руководитель диаспоры: Мы категорически порицаем нацеленную на Азербайджан кампанию оскорблений

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "Осуществление деятельности против интересов страны, будучи за ее пределами, участие в кампаниях, наносящих урон ее имиджу, ни при каких обстоятельствах не может быть похвальным".

Об этом Report заявил председатель Культурного центра азербайджанцев Мюнхена Саттар Керимов.

По его словам, у Азербайджана есть тяжелая проблема – Нагорный Карабах:

"Каждый азербайджанец должен направить все свои силы, энергию на то, чтобы донести до мирровой общественности истину об этой проблеме".

С.Керимов отметил, что испытывает сожаление из-за нацеленной на Азербайджан кампании ругани и оскорблений, проводимой некоторыми группами:

"Деятельность этих людей беспокоит наших соотечественников, проживающих не только в Германии, но и во всей Европе. У каждого может быть иной политический взгляд и убеждения, но это никому не дает права оскорблять других. Это не соответствует ни этическим нормам, ни нашим национально-духовным традициям. Я призываю этих людей сойти в ложного пути, с уважением относиться в государственным атрибутам. От имени нашего общества мы категорически порицаем кампанию ругани и оскорблений".