Планируется открытие домов Азербайджана в Ираке, Ливане, Великобритании и Дании

Планируется открытие домов Азербайджана в Ираке, Ливане, Великобритании и Дании, ведутся переговоры в этом направлении.

Планируется открытие домов Азербайджана в Ираке, Ливане, Великобритании и Дании, ведутся переговоры в этом направлении.

Об этом в интервью Report сказал председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

В настоящее время много обращений по поводу открытия Домов Азербайджана:

"Например, планируется открытие Дома Азербайджана в Ираке, Ливане, ведутся переговоры. Но это не значит, что это произойдет месяца через два. Также планируется открытие Дома Азербайджана в Великобритании и Дании. Есть обращения по поводу Штутгарта (Германия) и в ряде штатов США. Кроме того, планируется расширение Дома Азербайджана в Южной Корее, так как увеличилось число представителей азербайджанской общины", - добавил Ф. Мурадов.

По его словам, Комитет берет на себя обязательства по некоторым финансовым и техническим вопросам, связанным с Домами Азербайджана: "Однако они не могут постоянно финансироваться Азербайджаном. Через определенное время, если община действительно хочет продолжить деятельность Дома Азербайджана, ее члены общины должны оказывать поддержку. Поэтому всем новым Домам Азербайджана дается определенный срок, после которого финансовая помощь пересматривается. За это время они должны наладить свой механизм финансирования. Это значит, что через определенное время какой-то из них не закроется".

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.