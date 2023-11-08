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Улица в Анкаре получила название "Бульвар шехидов Карабаха"

Улица в Анкаре получила название "Бульвар шехидов Карабаха" 12:30 Одна из улиц турецкой столицы Анкары получила название “Бульвар шехидов Карабаха”.
Диаспора
8 ноября 2023 г. 14:05
Улица в Анкаре получила название Бульвар шехидов Карабаха

Одна из улиц столицы Турции Анкары получила название "Бульвар шехидов Карабаха”.

Как сообщает Report, в Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций заявили, что улицу переименовали в преддверии третьей годовщины Дня Победы Азербайджана.

Решением столичного муниципального собрания и с одобрения управления губернатора Анкары 1419-я улица, расположенная на пересечении кварталов Шекер района Этимесгут и квартала Шехида Османа Авджи, переименована в "Бульвар шехидов Карабаха".

Отметим, что в ходе состоявшейся в октябре встречи руководства Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций с председателем муниципалитета Анкары Мансуром Явашем было озвучено предложение присвоить одной из центральных улиц или одному из парков столицы название "Шехиды Карабаха". Глава муниципалитета тогда пообещал, что вопрос будет обсужден на первом же заседании муниципального собрания.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnkara küçələrindən birinə “Qarabağ Şəhidləri Bulvarı” adı verilib

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