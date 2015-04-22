​Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины прибудет в Баку

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины, первый вице-премьер Златко Лагумджия 27 апреля прибудет в Баку. Об этом заявили Report в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД).

Целью визита Златко Лагумджии является участие в III Глобальном форуме открытых обществ, которое состоится 28-29 апреля. Планируется выступление Златко Лагумджии на форуме, посвященном теме "Восстановление доверия в условиях нового мирового порядка".

Отметим, что Златко Лагумджия руководит Социал-демократической партией. В 2001-2002 годах он занимал пост премьер-министра Боснии и Герцеговины. Он является академиком в сфере компьютерных работ и электротехники.

Напомним, что на III Глобальном форуме открытых обществ, организуемом Международным центром Низами Гянджеви при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой, 40 стран мира будут представлять бывшие и нынешние президенты, премьер-министры и министры иностранных дел. В целом же, на форуме планируется участие свыше 350 представителей из 75 стран.