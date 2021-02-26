Егяна Сальман: Израильский народ всегда будет поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе

“ Евреи из Азербайджана делают все для того, чтобы и другие полюбили эту страну так, как любят ее они”

Егяна Сальман - директор Азербайджанского культурного центра международной ассоциации Азербайджан - Израиль (АзИз). Как и ее товарищи по общественной организации, считает своим долгом пропагандировать Азербайджан, рассказывать о том, что эта страна с интереснейшей культурой и историей стремительно развивается. И не только рассказывать, но и работать на благо двух стран. Егяна ханум поделилась с Report cвоими размышлениями о том, чем отличается АзИз от азербайджанских диаспор других стран, как в этом году в Израиле отметят день памяти жертв Ходжалы и о многом другом.

-Несколько лет назад представители АзИз вместе с гостями из Баку заложили в президентском лесу между Иерусалимом и Тель-Авивом рощу, 613 деревьев в которой - память о невинных жертвах Ходжалы. Какими акциями отметят этот скорбный день 26 февраля наши соотечественники в Израиле в этом году?

-Эта роща с тех пор получила свое неофициальное название «Парк Ходжалы». На стеле, которая там установлена, на иврите и на азербайджанском языках выбиты слова: «В память о 613 жертвах азербайджанского города Ходжалы». Здесь часто бывают гости Израиля, поскольку лес Вейцмана- первого президента Израиля- весьма престижная достопримечательность. Каждый год на этом месте «АзИз» организует встречи памяти невинных жертв Ходжалы, а 6 ноября прошлого года все собрались для поддержки азербайджанского народа и армии, которая вела освободительную войну на своей территории. И все выступавшие подчеркивали, что израильский народ всегда будет поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе. Это место напоминает жителям и гостям Израиля о чудовищном преступлении, совершенном армянами в 1992 году. В память жертв ходжалинской трагедии мы ежегодно организуем документальные фотовыставки, конференции, в работе которых участвуют не только члены нашей ассоциации, но и представители Кнессета, зарубежные ученые, мэры городов и руководители муниципалитетов. Стараемся, чтобы в этих акциях приняло участие как можно больше людей, чтобы правда о случившимся в этом небольшом азербайджанском городе сохранилась в памяти человечества.

В этом году из-за пандемии все наши мероприятия проходят в режиме онлайн . 24 февраля началась zoom-конференция, в которой участвуют представители исполнительной власти, общественных организаций, члены АзИз. На YouTube в рамках этого вебинара показан документальный фильм «Бесконечный коридор», посвященный ходжалинским событиям, который сняли литовские тележурналисты- Алекс Брокас и Ричард Лапайтис. Четыре дня в прямом эфире демонстрируются видео мероприятий, которые наша ассоциация проводила каждый год в связи со скорбной датой в рамках международной кампании «Справедливость для Ходжалы». Будут гости из Азербайджана – депутаты Милли меджлиса, представители общественных организаций. Рассказываем о книгах, написанных нашими и зарубежными авторами об этих событиях - "Танго смерти" Ровшана Мустафаева (русский, иврит, английский), Давида Кона - "Карабахский капкан" (английский), Ефима Абрамова, Лейлы Бегим - "Чёрные подснежники" (русский, английский, чешский), Гюнель Анар гызы, Лейла Бегим - "Крик". Зрители могут послушать выступления ученых, политиков, министров и депутатов ММ и Кнессета на видеодисках и т.п.

-Диаспорская организация «АзИз» - уникальна. Ее члены в большинстве своем не этнические азербайджанцы, как обычно бывает, а евреи - бывшие жители Азербайджана. Чем, на ваш взгляд, это обусловлено и сказывается ли такое своеобразие на деятельности АзИз , членом правления которого вы являетесь?

-Наша организация действительно весьма специфическая. В ней очень много евреев, граждан Израиля, бережно хранящих память об Азербайджане, в котором жили их деды и прадеды, и чью культуру, историю, образ жизни они активно популяризируют. Почему это происходит ? Вопрос, требующий больших исследований. Но первое объяснение, которое приходит на ум, хорошо выразил известный исследователь истории Баку Фуад Ахундов. Он как-то сказал о евреях, выходцах из Азербайджана: «Они не несут груза отрицательных эмоций от проживании в Азербайджане». И это правда. Там евреи хорошо жили. И не потому что кто-то получше, а кто-то похуже. Общая атмосфера толерантности, царящая в стране, была не просто словами. Поэтому выходцы из Азербайджана хранят в душе чувство благодарности. И правду о карабахском конфликте стремятся донести не потому, что кого-то любят меньше, а исключительно из чувства справедливости. Поскольку они твердо знают, на чьей стороне правда. Ведь многие из них были подлинными свидетелями происходящих событий, и всеми силами хотят донести эту правду до мира. Имеет значение и наличие смешанных азербайджано-еврейских браков, которые естественно помнят свою историческую родину и готовы всегда поддержать ее. Сложность еще в том, что, как и везде, армяне постарались навязать местному обществу свою точку зрения на события карабахского конфликта. Поэтому азербайджанские евреи (к сожалению, большинство из них называло себя кавказскими евреями в отличие от грузинских, польских и т.д) не молчат, активно разрушая эти стереотипы. Говорят, сделаешь добро, получишь в ответ добро. Возможно, поэтому так сильно в евреях из Азербайджана желание отплатить добром за добро, за позитивное отношение, которое они чувствовали к себе в Азербайджане.

-В ходе освободительной карабахской войны, справедливо получившей название Отечественной, флаг Израиля развивался в нашей стране рядом с флагами Азербайджана и Турции как знак поддержки оказываемой Израилем Азербайджану. Какими были эти 44 дня для вас, выходцев из Азербайджана?

-Можно сказать, что мы не отрывались от телевизоров. У нас у всех работают и азербайджанское телеканалы, так что мы были вместе с вами у экранов. Мы были горды за каждую победу. Любую нашу акцию, посвященную карабахскому конфликту, мы всегда заканчивали фразой «До встречи в Шуше в следующем году!» В этом парафразе известного девиза - так евреи, разбросанные по миру после разграбления римлянами Иерусалима, здоровались друг с другом «До встречи в Иерусалиме в следующем году!» - содержался призыв не терять веры в выполнение важной задачи: вернуть захваченные Арменией азербайджанские земли. И вот этот час настал!

Израильские СМИ, как правило, мало места уделяют событиям за рубежом: видимо, от того, что слишком насыщена внутриполитическая жизнь в самом Израиле. Но события второй карабахской войны освещались, причем, с конкретным указанием того, что Азербайджан поддерживает Турция и Израиль. У некоторой части обывателей это вызывало нарекания, поскольку со дня своего основания Израиль находится в состоянии войны с арабскими (мусульманскими) странами. Многие не могли понять, почему их страна поддерживает мусульман. Да и армянская пропаганда в свое время сформировала соответствующее представление о том, кто жертва конфликта. Для тех, кто хоть немного разбирается в политике, было ясно, почему Израиль на стороне Азербайджане. И по геополитическим причинам , и по экономическим. Такая позиция Израиля возникла еще в период первой карабахской войны, когда премьер-министром был Ицках Шамир. Как-то он спросил одного из своих советников Алекса Векслера, выходца из Баку: «Что там происходит? Расскажи мне как человек, который жил там». Векслер сделал сравнение положения евреев в Азербайджане и Армении, подчеркнул, что в самые лучшие для евреев годы в Армении их было там не больше тысячи, тогда как в Азербайджане- десятки тысяч, поделился личным впечатлениями о жизни своей семьи в Баку. И тогда Шамир сказал: «Мы должны дружить со страной, в которой так хорошо относятся к евреем и поддерживать ее». Наверно, это понятно, что для Израиля имеет большое значение, как в той или иной стране относились к евреям.

-Наверно, в таком отношении к нашей стране имеет немалое значение и деятельность вашей ассоциации?

- Во всяком случае, мы делаем все, чтобы эти отношения между двумя народами и государствами крепли и развивались с каждым днем. Стремимся сделать так, чтобы и другие полюбили Азербайджан так, как любят ее азербайджанские евреи, граждане Израиля.

Элеонора Абаскулиева