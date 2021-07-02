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Избран новый генсек Рады азербайджанцев Украины

Избран новый генсек Рады азербайджанцев Украины В Киеве состоялось заседание правления Рады азербайджанцев Украины (РАУ).
Диаспора
2 июля 2021 г. 17:39
Избран новый генсек Рады азербайджанцев Украины

В Киеве состоялось заседание правления Рады азербайджанцев Украины (РАУ).

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, в ходе мероприятия был заслушан отчет о проделанных РАУ работах и рассмотрены организационные вопросы.

На должность генерального секретаря РАУ была выдвинута кандидатура Джейхуна Мамедова. Путем голосования Дж.Мамедов был избран генсеком структуры. Эльшад Ибрагимов назначен на должность руководителя аппарата.

В собрании в онлайн-формате принял участие завотделом Госкомитета по работе с диаспорой Руслан Гулиев. Во время выступления завотделом передал участникам мероприятия приветствия председателя Госкомитета Фуада Мурадова, выразил признательность бывшему генсеку РАУ Джалалу Гусейнову за проделанную работу и пожелал ему успехов.

После были обсуждены будущие планы и направления деятельности РАУ.

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