Фуад Мурадов совершит первый официальный визит в страны Европы

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Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов 10 июля отправляется с первым официальным визитом в страны Европы.

Об этом сообщили Report в Государственном комитете.

В четырех странах - Франции, Германии, Румынии и Украине председатель комитета проведет ряд встреч с официальными лицами, а также с проживающими в этих странах азербайджанцами и диаспорскими организациями.

В программу визита входят встречи с общественными деятелями, иностранными выпускниками вузов Азербайджана, членами семей иммигрантов Азербайджанской Демократической Республики, а также обучающейся за рубежом азербайджанской молодежью.