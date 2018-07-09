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    Фуад Мурадов совершит первый официальный визит в страны Европы

    © Report

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов 10 июля отправляется с первым официальным визитом в страны Европы.

    Об этом сообщили Report в Государственном комитете.

    В четырех странах - Франции, Германии, Румынии и Украине председатель комитета проведет ряд встреч с официальными лицами, а также с проживающими в этих странах азербайджанцами и диаспорскими организациями.

    В программу визита входят встречи с общественными деятелями, иностранными выпускниками вузов Азербайджана, членами семей иммигрантов Азербайджанской Демократической Республики, а также обучающейся за рубежом азербайджанской молодежью.

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