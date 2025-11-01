Фуад Мурадов обсудил возможности укрепления азербайджанской диаспоры в Германии

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов принял участие в заседании правления Альянса азербайджанцев Германии в Доме Азербайджана в Кёльне (Германия) и обсудил возможности укрепления деятельности азербайджанской диаспоры.

    Об этом Report сообщили в Госкомитете.

    Председатель правления Альянса Алтай Рустамлы рассказал о деятельности диаспоры в Германии, и о работе по защите национальных ценностей.

    Ф.Мурадов подчеркнул, что деятельность диаспоры вышла на новый, более высокий уровень развития. Он также отметил важность тесного сотрудничества азербайджанцев, проживающих за рубежом, вокруг национальных интересов, централизации деятельности диаспорских организаций и системности проводимой ими работы.

    На встрече также обсуждены направления, которые могут придать импульс дальнейшей деятельности Альянса и развитию диаспоры в целом.

    Фото
    Almaniyada Azərbaycan diasporunun gücləndirilməsi imkanları müzakirə edilib
    Фото
    Strengthening Azerbaijani Diaspora in Germany discussed in Cologne

