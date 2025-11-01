İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Almaniyada Azərbaycan diasporunun gücləndirilməsi imkanları müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    01 noyabr, 2025
    10:51
    Almaniyada Azərbaycan diasporunun gücləndirilməsi imkanları müzakirə edilib

    Azərbaycan Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov Köln şəhərindəki Azərbaycan Evində Almaniya Azərbaycanlıları Alyansı İdarə Heyətinin toplantısında iştirak edib və Azərbaycan diasporunun gücləndirilməsi imkanlarını müzakirə edib.

    Bu barədə "Report"a dövlət komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Alyansın İdarə Heyətinin sədri Altay Rüstəmli Almaniyada yaşayan həmvətənlərin birliyindən və milli dəyərlərin qorunması istiqamətində görülən işlərdən danışıb. Həmçinin bu ölkədəki diaspor təşkilatlarını birləşdirən Alyansın fəaliyyəti barədə hesabatla çıxış edib.

    F.Muradov xaricdə yaşayan soydaşların milli maraqlar ətrafında sıx birləşməsinin, diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin mərkəzləşdirilməsinin və görülən işlərin sistemliliyinin əhəmiyyətini vurğulayıb:

    "Həmvətənlərimizin bu proseslərdə göstərdikləri fəallıq və təşəbbüskarlıq Azərbaycan diaspor hərəkatının inkişafında mühüm rol oynayır, icmalaşma prosesi güclənir, diaspor təşkilatlarının qərar qəbuletmə bacarıqları sürətlə inkişaf edir".

    Toplantıda Alyansın bundan sonrakı fəaliyyətinə, ümumilikdə diasporun inkişafına təkan verə biləcək istiqamətlər üzrə fikir mübadiləsi aparılıb, perspektivə dair təkliflər irəli sürülüb.

    Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Fuad Muradov Almaniya

