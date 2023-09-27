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Фуад Мурадов: Армянская диаспора ранее пыталась вести переговоры с азербайджанской диаспорой

Фуад Мурадов: Армянская диаспора ранее пыталась вести переговоры с азербайджанской диаспорой До 44-дневной Отечественной войны, а также во время войны армянская диаспора обращалась к азербайджанской диаспоре с предложением провести встречи, переговоры. Однако в то время азербайджанская община категорически отказалась от этого предложения, так как
Диаспора
27 сентября 2023 г. 15:39
Фуад Мурадов: Армянская диаспора ранее пыталась вести переговоры с азербайджанской диаспорой

До 44-дневной Отечественной войны, а также во время войны армянская диаспора обращалась к азербайджанской диаспоре с предложением провести встречи, переговоры. Однако в то время азербайджанская община категорически отказалась от этого предложения, так как наши земли находились под оккупацией.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

Ф.Мурадов сказал, что официальные лица Азербайджана занимаются необходимой работой.

"Работа по реинтеграции и созданию атмосферы доверия продолжается. Но, конечно, это непростая задача", - сказал председатель Госкомитета.

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Версия на английском языке Fuad Muradov: Before the 44-day war, proposals for joint negotiations and contacts came from Armenian side
Версия на азербайджанском языке Fuad Muradov: “Erməni diasporu əvvəllər Azərbaycan diasporu ilə danışıqlara cəhd edirdi”

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