Граждане Азербайджана в Батуми голосуют в Генконсульстве

Тбилиси. 26 сентября. REPORT.AZ/ Находящиеся в Батуми (Грузия) граждане Азербайджанской Республики голосуют в связи с внесением изменений в Конституцию Азербайджана в Генконсульстве в Батуми.

Как сообщает грузинское бюро Report, избирательный процесс начался 26 сентября в 08:00 по местному времени.

Генконсул Рашад Исмаилов заявил Report о том, что в связи с проведением всенародного голосования (референдума), назначенного на 26 сентября 2016 года в целях внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики, в Генконсульстве Азербайджана в Батуми создан избирательный участок №53 при Ясамальском третьем избирательном округе №17. В настоящее время в Батуми зарегистрированы 84 гражданина Азербайджана. Однако в связи с голосованием ожидается увеличение их количества.

На стенде в фойе генконсульства представлен список избирателей. Избирательный процесс проводится в полном соответствии с избирательным законодательством Азербайджанской Республики.

Первым проголосовал генконсул Рашад Исмаилов.