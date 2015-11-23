​Азербайджанцы во Франции выразили протест против поддержки мэром Парижа армянского марафона

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанцы во Франции с глубоким сожалением встретили новость о поддержке мэром Парижа Анн Идальго 16-го Европейского телемарафона, организованного общеармянским фондом "Хаястан".

Как сообщили Report в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой, об этом говорится в ноте протеста Парижского азербайджанского дома.

Авторы ноты пишут, что в то время, как армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, продолжающийся 27 лет, и ставший причиной тому, что более миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами, десятки тысячи азербайджанцев погибли, остается нерешенным, подобные инициативы официальных лиц Франции непонятны.

Азербайджанская диаспора во Франции в ноте протеста довела до сведения, что средства, собираемые фондом "Хаястан", расходуются на поддержку проектов, планируемых террористическим режимом, а также отметила, что удивителен факт тесного сотрудничества официального лица страны, страдающей от террора, с режимом, построенном на принципах террора, захватничества.

Азербайджанцы во Франции выразили свое недовольство поддержке, сепаратистскому режиму, а также фонду "Хаястан", известному своей непрозрачной деятельностью, и призвали всех официальных лиц Франции быть верными миссиям своей страны, одинаково обращаться ко всем сторонам конфликта, заняв справедливую позицию в армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском вопросе.