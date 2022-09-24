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Азербайджанцы Нью-Йорка провели акцию перед зданием ООН

Азербайджанцы Нью-Йорка провели акцию перед зданием ООН Перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке, США, прошла акция в знак протеста против провокации, совершенной вооруженными силами Армении на границе с Азербайджаном 12-13 сентября.
Диаспора
24 сентября 2022 г. 06:46
Азербайджанцы Нью-Йорка провели акцию перед зданием ООН

Перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке, США, прошла акция в знак протеста против провокации, совершенной вооруженными силами Армении на границе с Азербайджаном 12-13 сентября.

Как передает местное бюро Report, мирную акцию провели наши соотечественники, проживающие в Нью-Йорке, которые с флагами Азербайджана и Турции и плакатами, отражающими правду о Карабахе, требовали от ООН справедливости.

Они проинформировали проходящих местных и иностранных дипломатов, представителей местной и международной общественности об оккупационной политике Армении на исторических землях Азербайджана.

Выступившие на митинге активисты потребовали от ООН принять жесткие меры против агрессорской Армении, которая игнорирует резолюции.

Акция длилась два часа, где полиция Нью-Йорка обеспечила безопасность азербайджанцев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-York azərbaycanlıları BMT-nin qarşısında aksiya keçiriblər

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