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    ​Азербайджан посетят президент Кыргызстана и премьер-министр Мальты

    Планируется обсудить происходящие на этнической почве конфликты, угрозу террора и ряд других глобальных проблем

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и премьер-министр Мальты Джозеф Мускат примут участие на предстоящем в Баку III Глобальном форуме открытых обществ.

    Об этом Report сообщили из пресс-службы Госкомитета по работе с диаспорой.

    С этой целью в конце апреля в Азербайджан планируется прибытие глав государств и правительств обеих стран. В рамках визита ожидается также ряд официальных встреч с участием президента Кыргызстана и премьер-министра Мальты.

    III Глобальный форум открытых обществ будет проведен 27-30 апреля в Международном центре Низами Гянджеви в Баку при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой.

    На мероприятии ожидается участие около 350-ти гостей, в том числе бывших и нынешних руководителей государств и правительств десятков стран, известных общественно-политических деятелей, ученых.

    На форуме планируется обсудить происходящие на этнической почве конфликты, угрозу террора, вопросы развития демократии и ряд других глобальных проблем. 

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