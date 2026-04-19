    Азербайджан и Мексика подписали будут меморандум о диаспорной деятельности

    • 19 апреля, 2026
    • 10:17
    Азербайджан и Мексика подписали будут меморандум о диаспорной деятельности

    Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана и Министерство иностранных дел Мексики через Институт мексиканцев, проживающих за рубежом, подписали Меморандум о взаимопонимании.

    Как сообщили Report в Госкомитете, документ был подписан в рамках рабочего визита председателя ведомства Фуада Мурадова в Мексику на встрече с руководителем Института Татьяной Клутье.

    Подписанный документ предусматривает усиление поддержки деятельности азербайджанских и мексиканских общин, проживающих за рубежом, защиту их прав и интересов, а также создание механизмов сотрудничества в различных областях. В рамках меморандума планируется проведение регулярных консультаций между сторонами, расширение обмена информацией и опытом, организация совместных проектов и учебных программ. Документ укрепляет институциональные основы сотрудничества между двумя странами в сфере диаспоры и создает почву для реализации более масштабных инициатив в будущем.

    В ходе встречи также были обсуждены подходы обеих стран в сфере работы с гражданами, проживающими за рубежом, и проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Азербайджан и Мексика подписали будут меморандум о диаспорной деятельности
    Азербайджан и Мексика подписали будут меморандум о диаспорной деятельности
    Государственный комитет по работе с диаспорой Меморандум о взаимопонимании Фуад Мурадов Азербайджан Мексика
    Azərbaycanla Meksika arasında diaspor fəaliyyətinə dair memorandum imzalanıb

    Фото

