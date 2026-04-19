İlham Əliyev WUF13 Antalya Diplomatiya Forumu ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Antalya Diplomatiya Forumu ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycanla Meksika arasında diaspor fəaliyyətinə dair memorandum imzalanıb

    Diaspor
    • 19 aprel, 2026
    • 09:31
    Azərbaycanla Meksika arasında diaspor fəaliyyətinə dair memorandum imzalanıb

    "Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə Xaricdə Yaşayan Meksikalılar İnstitutu vasitəsilə Meksika Birləşmiş Ştatlarının Xarici İşlər Nazirliyi arasında Anlaşma Memorandumu" imzalanıb.

    Dövlət Komitəsindən "Report"a verilən məlumata görə, sənəd komitə sədri Fuad Muradovun Meksikaya işgüzar səfəri çərçivəsində Meksika Xarici İşlər Nazirliyində Xaricdə Yaşayan Meksikalılarla İş üzrə İnstitutun rəhbəri Tatyana Klutye ilə görüş çərçivəsində imzalanıb.

    İmzalanan sənəd xaricdə yaşayan azərbaycanlı və meksikalı icmaların fəaliyyətinə dəstəyin gücləndirilməsini, onların hüquq və maraqlarının qorunmasını, eləcə də müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq mexanizmlərinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Memorandum çərçivəsində tərəflər arasında müntəzəm məsləhətləşmələrin aparılması, informasiya və təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi, birgə layihə və təlim proqramlarının təşkili planlaşdırılır. Sənəd iki ölkə arasında diaspor sahəsində əməkdaşlığın institusional əsaslarını möhkəmləndirərək gələcəkdə daha genişmiqyaslı təşəbbüslərin həyata keçirilməsinə zəmin yaradır.

    Görüşdə həmçinin hər iki ölkənin xaricdə yaşayan vətəndaşlarla iş sahəsindəki yanaşmaları müzakirə edilib, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Meksika XİN Anlaşma memorandumu Fuad Muradov
    Foto
    Азербайджан и Мексика подписали будут меморандум о диаспорной деятельности

