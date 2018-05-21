95-летняя внучка Алимардан бека Топчибашева: Я хочу приехать в Азербайджан

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Стамбул. 21 мая. REPORT.AZ/ По случаю 100-летия АДР 95-летняя внучка выдающегося общественно-политического деятеля Азербайджана, дипломата, первого председателя парламента АДР Алимардан бека Топчибашева – Гюнель Кюрдемир удостоена Почетного диплома.

По сообщению турецкого бюро Report, соответствующее решение было принято председателем Госкомитета по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым.

Почетный диплом от имени Госкомитета был вручен Гюнель ханум Заслуженным художником Азербайджана Теймуром Рзаевым. Г.Кюрдемир выразила признательность правительству Азербайджана за проявленные заботу и внимание:

"Исполняется 100 лет со дня провозглашения АДР. Я, будучи внучкой одного из ее создателей – Алимардан бека Топчибашева, радуюсь и горжусь этой юбилейной датой. Мне было 10 лет, когда скончался дедушка. Некоторые связанные с ним фрагменты стерлись из памяти, но доподлинно известно, что он был хорошим человеком и очень нас любил. На его похоронах присутствовало много народу, Вы даже не представляете, как много. Мама не позволила нам присутствовать, мы не были ни на похоронах, ни на могиле деда. Над его могилой во французском городе Сен-Клу ныне высится великолепный памятник. Два года назад я была во Франции на могиле дедушки. Правительство Азербайджана прекрасно отреставрировало надгробье. Вы не забыли Алимардан бека Топчибашева, я очень горда этим. Я счастлива, что являюсь внучкой такого человека".

Гюнель ханум выразила желание посетить Баку 28 мая – в день празднования 100-летия АДР:

"Я хочу приехать в Баку, посетить свою Родину. Однажды правительство Азербайджана пригласило меня и сестру в Баку, даже купив нам билеты. Но визит был отложен по причине болезни сестры. Позже сестра скончалась. Сейчас мне 95 лет, слух снизился, я быстро устаю. Но, несмотря на это, думаю, я смогла бы приехать в Баку, может именно сейчас мне было уготовано посетить отчие края".