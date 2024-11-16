Замминистра: Доля ВИЭ в энергосекторе Азербайджана достигнет 40% к 2035 году

16:18

Азербайджан активно диверсифицирует энергетический сектор, делая основной акцент на развитии возобновляемых источников энергии, доля ВИЭ в энергосистеме достигнет 40% к 2035 году.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Орхан Зейналов на региональном семинаре по Центральной Азии "Утроение установленной мощности возобновляемой энергии к 2030 году", организованном в рамках COP29 в Баку.

По его словам, страна стремится максимально использовать возможности энергетического перехода.

"Изначально мы планировали довести долю ВИЭ в энергосистеме страны до 30% к 2030 году. Однако, при текущих темпах этот показатель составит 35% к 2030 году и достигнет 40% к 2035 году", - сказал Зейналов.

Замминистра отметил, что в проекты возобновляемой энергетики будут вложены инвестиции в размере около 2,5 миллиарда долларов США. "Наша стратегия предусматривает производство 7 ГВт зеленой энергии к 2030 году и экспорт 5 ГВт посредством трех международных энергетических коридоров: Каспийское море–Черное море–Европа, Азербайджан–Центральная Азия–Европа и Азербайджан–Турция–Европа", - добавил замминистра.

Он также подчеркнул, что "зеленые зоны" в Карабахе, Восточном Зангезуре и Нахчыване станут ключевым элементом на пути к переходу национальной энергетики к углеродной нейтральности.