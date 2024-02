Заместитель спецпредставителя президента США по климату встретилась со студентами ADA

Сью Биниаз, заместитель специального представителя президента США по вопросам климата Джона Керри, провела встречу со студентами университета ADA в Баку.

Как передает Report информацию об этом распространило посольство США в Азербайджане на своей странице в социальной сети "Х".

"Находясь в Баку, заместитель специального посланника по вопросам климата Сью Биниаз выступила перед студентами университета ADA, рассказав об истории международного сотрудничества в области климата, целях COP29 и центральной роли, которую Азербайджан будет играть в качестве президента COP в ноябре", - говорится в сообщении.