Заместитель спецпредставителя президента США по климату встретилась со студентами ADA
Заместитель спецпредставителя президента США по климату встретилась со студентами ADAЗаместитель Специального представителя президента США по вопросам климата Сью Биниаз провела встречу со студентами университета ADA.
Сью Биниаз, заместитель специального представителя президента США по вопросам климата Джона Керри, провела встречу со студентами университета ADA в Баку.
Как передает Report информацию об этом распространило посольство США в Азербайджане на своей странице в социальной сети "Х".
"Находясь в Баку, заместитель специального посланника по вопросам климата Сью Биниаз выступила перед студентами университета ADA, рассказав об истории международного сотрудничества в области климата, целях COP29 и центральной роли, которую Азербайджан будет играть в качестве президента COP в ноябре", - говорится в сообщении.
While in Baku, Deputy Special Envoy for Climate Biniaz spoke to students at ADA university about the history of international climate cooperation, goals for COP29, and the central role Azerbaijan will play as COP President in November. pic.twitter.com/MyyMzHvu3h