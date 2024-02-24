Заместитель спецпредставителя президента США по климату встретилась со студентами ADA

Заместитель Специального представителя президента США по вопросам климата Сью Биниаз провела встречу со студентами университета ADA.

Сью Биниаз, заместитель специального представителя президента США по вопросам климата Джона Керри, провела встречу со студентами университета ADA в Баку.

Как передает Report информацию об этом распространило посольство США в Азербайджане на своей странице в социальной сети "Х".

"Находясь в Баку, заместитель специального посланника по вопросам климата Сью Биниаз выступила перед студентами университета ADA, рассказав об истории международного сотрудничества в области климата, целях COP29 и центральной роли, которую Азербайджан будет играть в качестве президента COP в ноябре", - говорится в сообщении.