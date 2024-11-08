Территория Бакинского стадиона, где пройдет COP29, сегодня вечером будет передана ООН

Строительные работы, связанные с COP29 на Бакинском стадионе, завершены на 99 процентов. Территория будет передана Организации Объединенных Наций (ООН) сегодня вечером.

Строительные работы на Бакинском стадионе, связанные с подготовкой к климатической конференции COP29, завершены на 99 процентов. Территория стадиона сегодня вечером будет передана Организации Объединенных Наций (ООН) .

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил директор департамента строительства объектов Азербайджанской операционной компании COP29 Азер Гулиев.

Он отметил, что вся инфраструктура на стадионе создана с учетом стандартов устойчивости, а большинство используемых материалов пригодны для повторного использования.