Территория Бакинского стадиона, где пройдет COP29, сегодня вечером будет передана ООН

Строительные работы на Бакинском стадионе, связанные с подготовкой к климатической конференции COP29, завершены на 99 процентов. Территория стадиона сегодня вечером будет передана Организации Объединенных Наций (ООН) .
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил директор департамента строительства объектов Азербайджанской операционной компании COP29 Азер Гулиев.
Он отметил, что вся инфраструктура на стадионе создана с учетом стандартов устойчивости, а большинство используемых материалов пригодны для повторного использования.