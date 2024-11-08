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Территория Бакинского стадиона, где пройдет COP29, сегодня вечером будет передана ООН

Территория Бакинского стадиона, где пройдет COP29, сегодня вечером будет передана ООН Строительные работы, связанные с COP29 на Бакинском стадионе, завершены на 99 процентов. Территория будет передана Организации Объединенных Наций (ООН) сегодня вечером.
COP29
8 ноября 2024 г. 13:26
Территория Бакинского стадиона, где пройдет COP29, сегодня вечером будет передана ООН

Строительные работы на Бакинском стадионе, связанные с подготовкой к климатической конференции COP29, завершены на 99 процентов. Территория стадиона сегодня вечером будет передана Организации Объединенных Наций (ООН) .

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил директор департамента строительства объектов Азербайджанской операционной компании COP29 Азер Гулиев.

Он отметил, что вся инфраструктура на стадионе создана с учетом стандартов устойчивости, а большинство используемых материалов пригодны для повторного использования.

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Версия на азербайджанском языке COP29-un keçiriləcəyi Bakı Stadionunda inşaat işlərinin 99 faizi tamamlanıb

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