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"Зеленая зона" на COP29 начнет работу 11 ноября

"Зеленая зона" на COP29 начнет работу 11 ноября "Зеленая зона" на COP29 начнет работу 11 ноября и будет открыта для общественности.
COP29
8 ноября 2024 г. 13:51
Зеленая зона на COP29 начнет работу 11 ноября

"Зеленая зона" на COP29 начнет работу 11 ноября и будет открыта для общественности.

Как сообщает Report, об этом заявила глава сектора по связям с партнерами COP29 Лейла Махмудова.

Она отметила, что общая площадь "Зеленой зоны" составляет 37 500 квадратных метров, где будут размещены 56 павильонов, а также стенды местных и иностранных компаний и государственного сектора.

"На территории будут располагаться четыре конференц-зала, один из которых рассчитан на 200 человек, а другой - на 370 человек. Кроме того, в этой зоне будет размещено 18 комнат для двусторонних встреч, зона питания на три тысячи человек и площадка Extreme Hangout. Здесь ежедневно будут проходить мероприятия, организованные НПО, компаниями и государственными учреждениями, посвященные изменениям климата и устойчивому развитию", - сказала Махмудова.

Она добавила, что через платформу İticket уже началась выдача бесплатных билетов для входа в "Зеленую зону".

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Версия на английском языке ФотоCOP29's Green Zone set to open its doors on November 11
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-un "Yaşıl Zona"sı noyabrın 11-də fəaliyyətə başlayacaq, ictimaiyyətə açıq olacaq

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