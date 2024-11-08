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Для участия в COP29 зарегистрировались 67 тыс. человек

Для участия в COP29 зарегистрировались 67 тыс. человек 15:57 На сегодняшний день для участия в конференции COP29 в Баку зарегистрировались 67 тыс. человек.
COP29
8 ноября 2024 г. 16:46
Для участия в COP29 зарегистрировались 67 тыс. человек

На сегодняшний день для участия в климатической конференции COP29 в Баку зарегистрировались 67 тыс. человек.

Как передает Report, об этом на встрече с журналистами сообщил помощник президента Азербайджана, член Организационного комитета COP29 Анар Алакбаров.

По его словам, для освещения мероприятия аккредитовано 3 500 представителей СМИ, многие из которых уже находятся в Азербайджане.

А.Алакбаров также сообщил, что работы на большинстве территориях Бакинского Олимпийского стадиона, где будет проходить COP29, уже завершены на 100%, а в зонах стадиона завершены все подготовительные работы.

Помощник президента добавил, что обсуждения будут вестись в 29 залах заседаниях: "На месте проведения мероприятия с 5 ноября уже проходят активные дискуссии в связи с COP29".

Он также коснулся вопроса питания участников COP29, отметив, что для этого создан специальный портал и уже получены заказы.

А.Алакбаров добавил, что 58 местных и иностранных компаний установили павильоны в "Зеленой зоне", а официальная церемония открытия COP29 состоится 11 ноября, где около 40 минут будет посвящено​​ азербайджанской культуре: "12-13 ноября пройдет Саммит лидеров. 12 ноября в Зеленой зоне также состоится встреча первых леди. Хотя официально мероприятие планируется завершить 22 ноября, но в зависимости от переговоров, эта дата может быть продлена".

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Версия на английском языке Фото67,000 participants registered for COP29 in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBu günədək COP29-da iştirak etmək üçün 67 min nəfər qeydiyyatdan keçib

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