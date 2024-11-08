Для участия в COP29 зарегистрировались 67 тыс. человек

15:57 На сегодняшний день для участия в конференции COP29 в Баку зарегистрировались 67 тыс. человек.

На сегодняшний день для участия в климатической конференции COP29 в Баку зарегистрировались 67 тыс. человек.

Как передает Report, об этом на встрече с журналистами сообщил помощник президента Азербайджана, член Организационного комитета COP29 Анар Алакбаров.

По его словам, для освещения мероприятия аккредитовано 3 500 представителей СМИ, многие из которых уже находятся в Азербайджане.

А.Алакбаров также сообщил, что работы на большинстве территориях Бакинского Олимпийского стадиона, где будет проходить COP29, уже завершены на 100%, а в зонах стадиона завершены все подготовительные работы.

Помощник президента добавил, что обсуждения будут вестись в 29 залах заседаниях: "На месте проведения мероприятия с 5 ноября уже проходят активные дискуссии в связи с COP29".

Он также коснулся вопроса питания участников COP29, отметив, что для этого создан специальный портал и уже получены заказы.

А.Алакбаров добавил, что 58 местных и иностранных компаний установили павильоны в "Зеленой зоне", а официальная церемония открытия COP29 состоится 11 ноября, где около 40 минут будет посвящено​​ азербайджанской культуре: "12-13 ноября пройдет Саммит лидеров. 12 ноября в Зеленой зоне также состоится встреча первых леди. Хотя официально мероприятие планируется завершить 22 ноября, но в зависимости от переговоров, эта дата может быть продлена".