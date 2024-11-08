Представители СМИ ознакомились с подготовкой к конференции COP29

Руководители и представители СМИ в ходе медиатура, организованного 8 ноября, ознакомились с завершающими работами по подготовке к климатической конференции COP29, которая пройдет 11-22 ноября.

Руководители и представители СМИ в ходе медиатура, организованного 8 ноября, ознакомились с завершающими работами по подготовке к климатической конференции COP29, которая пройдет 11-22 ноября.

Как сообщает Report, в медиатуре приняли участие помощник президента Азербайджана Анар Алакбаров, руководитель Бакинского медиа-центра Арзу Алиева, председатель правления Операционной компании COP29, главный исполнительный директор по операциям Нармин Джарчалова и представители медиа.

Руководители медиа-организаций и журналисты посетили Голубую и Зеленую зоны Бакинского стадиона, где будет проходить конференция, и ознакомились с созданной инфраструктурой, технологиями, зонами и местами различного назначения. Гости также осмотрели Медиа-центр, где созданы все необходимые условия для эффективной работы представителей СМИ во время конференции.

Было отмечено, что на месте проведения мероприятия расположено 155 павильонов, в которых планируется проведение многочисленных выставок.

Представители СМИ также осмотрели павильон Азербайджана площадью 450 квадратных метров. Здесь будут проводиться десятки мероприятий в течение дня.

Также были осмотрены конференц-залы, медиа-центр и обеденные залы.

В зоне C создан уголок, отражающий историю Азербайджана, куда привезены специальные экспонаты.

Было сообщено, что всего имеется 29 конференц-залов. Зал Низами является основным местом проведения официальных мероприятий и рассчитан на 1600 мест. Здесь пройдет Саммит лидеров.

В ходе мероприятия также будут транслироваться видеоматериалы, отражающие красоту природы Азербайджана.

Представители медиа также осмотрели транспортные средства, которые будут использоваться во время COP29. Было отмечено, что 210 автомобилей будут задействованы на Саммите лидеров, всего же будет использовано 500 автомобилей, 140 из которых - электробусы.

После ознакомления с местом проведения конференции состоялась встреча с волонтерами COP29, их деятельность была высоко оценена.