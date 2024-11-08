В Баку начали работу информационные центры COP29

В Баку начали работу информационные центры COP29 для обеспечения оперативной информацией тысяч посетителей, которые прибудут в Азербайджан для участия в конференции COP29.

В Баку начали работу информационные центры COP29 для обеспечения оперативной информацией тысяч посетителей, которые прибудут в Азербайджан для участия в конференции COP29.

Об этом Report сообщили в Операционной компании COP29.

Девять информационных центров COP29 расположены по следующим адресам:

1. Улица Низами, за ТЦ "Наргиз"

2. Приморский национальный парк, за ТЦ "Парк Бульвар"

3. Улица Альберта Агарунова

4. Станция метро "Короглу" (выход в сторону Бакинского стадиона)

5. Дворец Гейдара Алиева

6. Выход из ТЦ "Порт Баку"

7. Комплекс "Sea Breeze Resort"

8. Международный аэропорт Гейдар Алиев - Терминал 1

9. Международный аэропорт Гейдар Алиев - Терминал 2

Часы работы информационных центров:

В городе: 10:00-19:00

Международный аэропорт Гейдара Алиева: 24/7.