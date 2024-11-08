В Баку начали работу информационные центры COP29 для обеспечения оперативной информацией тысяч посетителей, которые прибудут в Азербайджан для участия в конференции COP29.
Об этом Report сообщили в Операционной компании COP29.
Девять информационных центров COP29 расположены по следующим адресам:
1. Улица Низами, за ТЦ "Наргиз"
2. Приморский национальный парк, за ТЦ "Парк Бульвар"
3. Улица Альберта Агарунова
4. Станция метро "Короглу" (выход в сторону Бакинского стадиона)
5. Дворец Гейдара Алиева
6. Выход из ТЦ "Порт Баку"
7. Комплекс "Sea Breeze Resort"
8. Международный аэропорт Гейдар Алиев - Терминал 1
9. Международный аэропорт Гейдар Алиев - Терминал 2
Часы работы информационных центров:
В городе: 10:00-19:00
Международный аэропорт Гейдара Алиева: 24/7.