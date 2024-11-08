ЕБРР представил программу мероприятий на COP29 в Баку

16:32

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил программу мероприятий, которые он организует в рамках конференции ООН об изменении климата (COP29) в Баку 11-22 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на ЕБРР, в первый день конференции ЕБРР совместно с другими многосторонними банками развития (МБР), такими как Азиатский банк развития, Африканский банк развития и Группа Всемирного банка, проведет мероприятие "Партнерство для прогресса: сотрудничество МБР и клиентов в продвижении статьи 6 и развитии углеродного рынка".

На этой сессии ключевые заинтересованные стороны обсудят то, каким образом многосторонние банки развития поддерживают клиентов посредством сотрудничества на международных углеродных рынках.

13 ноября ЕБРР совместно с другими МБР организует сессию "Измерение климатических результатов: общие индикаторы МБР". Участники мероприятия обсудят каким образом банки развития оценивают результаты, методы отчетности и общие показатели.

14 ноября ЕБРР совместно с Международным энергетическим агентством (МЭА) проведет мероприятие "Повышение энергоэффективности в Африке: стратегии и партнерства для будущего с нулевыми выбросами". На этой сессии будут обсуждаться вопросы финансирования инициатив в области энергоэффективности в развивающихся странах, особенно в Африке.

15 ноября пройдут три мероприятия: "Озеленение финансовых систем: вызовы, уроки и прогресс", где будет обсуждаться роль финансовых систем в декарбонизации экономик; "Страновые платформы для климатических действий: общее понимание и прогресс", где будут обсуждаться ключевые принципы и достижения страновых платформ по климатическим действиям; "Мобилизация для климатических действий: роль стран, МБР и частного сектора", где будет подчеркнута важность финансирования в переходе энергетического, промышленного и финансового секторов.

16 ноября ЕБРР состоится мероприятие "Поддержка МБР долгосрочных стратегий", где будут обсуждаться поддержка долгосрочных стратегий для Определяемых на национальном уровне вкладов и Национальных планов адаптации; 19 ноября - "Развитие справедливого и равного перехода: вызовы и прогресс", на котором будут представлены первые результаты, достигнутые в рамках Инициативы ЕБРР по справедливому переходу; 20 ноября ЕБРР - "Продвижение инвестиций в циркулярную экономику в мире", где будет представлен новый отчет Рабочей группы по циркулярной экономике и показаны примеры деятельности банков по поддержке циркулярной экономики.