Азербайджан на COP29 сосредоточен на устранении разногласий между странами

Азербайджан на COP29 ставит перед собой единственную цель: устранение разногласий между странами.

Азербайджан на COP29 ставит перед собой единственную цель: устранение разногласий между странами.

Как сообщает Report , об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в своей статье, опубликованной на сайте Euronews.

В своей статье Х. Гаджиев рассматривает обвинения в "зеленом камуфляже" (Greenwashing - прием экологического маркетинга) по поводу проведения COP29 в Азербайджане и отвергает их, подчеркивая, что страна, являясь производителем нефти и газа, не скрывает своего прошлого, а наоборот, открыто о нем говорит.

Автор статьи отмечает, что прошлое Азербайджана, связанное с нефтью и газом, и его достижения в этой сфере неоспоримы.

В тексте подчеркивается, что в XIX веке в Баку была пробурена первая в мире коммерческая скважина, и что Азербайджан долгое время имел экономику, основанную на производстве нефти и газа, что стало фундаментом для индустриализации и экономического развития страны.

Это демонстрирует, что Азербайджан, отстаивая свою позицию в вопросах изменения климата, не испытывает комплекса из-за своей роли в энергетической сфере.

Указывается, что это является важным фактором, способствующим укреплению экономического роста и социального развития Азербайджана: "Азербайджан, на долю которого приходится 0,01% мировых выбросов, не стесняется своей роли в промышленности. Доходы от нефти и газа финансировали инвестиции в здравоохранение, инфраструктуру и образование, что привело к десятикратному росту ВВП на душу населения после обретения независимости от Советского Союза".

В статье отмечается, что экспорт энергии из Азербайджана в Европу, особенно поставки газа, сыграл значительную роль в период, когда потребность Европы в угле увеличивалась: "Обеспечивая поставки природного газа, Азербайджан предотвратил возвращение Европы к более загрязняющему и экологически вредному углю, что подчеркивает его важную роль в энергетической безопасности региона и его вклад в региональную безопасность".

Отмечается, что энергетическая политика Азербайджана направлена не только на обеспечение экономических выгод, но и на поддержку глобальной энергетической безопасности.

В статье также приводятся аргументы против идей некоторых критиков о лишении Азербайджана и других производителей ископаемого топлива права на проведение COP:

"Если производители должны быть лишены права проведения COP, то от этой ответственности не должны освобождаться и потребляющие ископаемое топливо страны. Однако в мире нет ни одной страны, которая бы полностью соответствовала этому критерию, будь то производитель или потребитель. Азербайджан имеет ограниченное влияние на глобальный спрос на газ и рынки его сбыта. Однако у него есть альтернатива. Обширные запасы ветровой энергии в Каспийском море значительно превышают внутренние потребности. Этот проект не ограничивается лишь обеспечением энергетических нужд страны, но также важен для энергетической безопасности Европы. Реализация таких масштабных проектов требует не только участия одной страны, но и сотрудничества и обязательств со стороны как производителей, так и потребителей".

В статье отмечается, что некоторым критикам удобнее высказывать претензии к странам, проводящим COP, но такой подход не предлагает никаких реальных решений или конкретных действий:

"Хотя Азербайджан изначально не прогнозировал проведение этого саммита, факт его проведения подтверждает, что страна серьезно относится к экологической ответственности и стремится к переходу на другую модель энергоснабжения в будущем".

В тексте также подчеркивается, что геополитические причины долгое время не позволяли Азербайджану проводить COP:

"Оккупация Арменией примерно одной пятой территории Азербайджана создавала серьезное напряжение в регионе и препятствовала возможности страны проводить столь важное международное мероприятие.

Возвращение Азербайджаном оккупированных территорий в 2020 году стало важной вехой не только в военном, но и в дипломатическом плане. После восстановления территориальной целостности страна получила больше поддержки на международной арене и открылись новые дипломатические возможности.

В контексте исторических мирных переговоров Азербайджан поддержал вступление Армении в Бюро COP от Восточноевропейской группы, а Баку, в свою очередь, предложил свою кандидатуру на проведение COP.

Некоторые критики расценивают проведение саммита в Азербайджане как "мирный камуфляж", что свидетельствует о скептическом отношении к прогрессу страны в направлении мирного соглашения.

Выбор Азербайджана в качестве принимающей стороны для проведения этого мероприятия фактически стал результатом мирных переговоров между двумя странами. Это подтверждает важность, которую Азербайджан придает региональному миру и международному сотрудничеству, показывая, что подобные критические замечания носят лишь символический характер".

"Азербайджан призывает развитые страны создать новый климатический фонд на COP29 для выполнения данных обещаний по сокращению глобальных выбросов, а также подчеркивает важность защиты развивающихся стран, находящихся на передовой борьбы с изменением климата.

Поддержка Азербайджаном этого подхода направлена на соблюдение принципа справедливости и приверженность устойчивому развитию. Это соответствует принципу "общей, но дифференцированной ответственности", согласно которому все страны должны участвовать в борьбе с изменением климата, но с учетом их уровня развития и различных обязательств.

Это сложная и трудоемкая задача. Для некоторых проще прибегнуть к легкой и поверхностной критике", - заключил Хикмет Гаджиев.