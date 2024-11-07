План действий ЦАРЭС по климату будет представлен на COP29 в Баку

План действий в области изменения климата Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) будет представлен на климатической конференции COP29 в Баку.

План действий в области изменения климата Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) будет представлен на климатической конференции COP29 в Баку.

Как передает Report со ссылкой на “Казинформ”, об этом говорилось на сегодняшней 23-ей министерской конференции ЦАРЭС, посвященной вопросам региональной энергетической безопасности и изменения климата, в Астане.

В работе конференции принимают участие страны ЦАРЭС, партнеры по развитию и представители Азиатского банка развития (АБР). В этом году конференция посвящена вопросам региональной энергетической безопасности, изменению климата и взаимосвязанности в регионе. Кроме того, в число основных вопросов повестки дня конференции входит среднесрочный обзор Стратегии ЦАРЭС 2030, главный акцент в которой делается на разработку практических региональных проектов, направленных на решение проблем изменения климата.

Генеральный директор департамента Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков в своем выступлении указал на необходимость реализации Плана действий ЦАРЭС по изменению климата: “Мы надеемся, что министры поддержат этот план по климату завтра, и он будет представлен в Баку на следующей неделе”.

Говоря о проблемах региона, Жуков отметил, что наиболее актуальным из них является изменение климата. Кроме того, определенные трудности есть и с увеличением внутрирегиональной торговли между странами ЦАРЕС. Он также указал на необходимость развития различных торговых путей для стимулирования региональной экономики в контексте геополитики. При этом Жуков подчеркнул, что Средний коридор направлен на улучшение транспортной, энергетической и цифровой связанности между Казахстаном, Узбекистаном, Азербайджаном и Грузией.

Конференция продолжит свою работу 8 ноября и будет посвящена обсуждению вопросов финансирования и сотрудничества в рамках знаковых инициатив, направленных на устойчивое развитие региона.

Минасазова Лала