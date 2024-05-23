Ялчын Рафиев: Финансирование и прозрачность - путь к достижению климатических целей

Увеличение финансирования и обеспечение прозрачности являются ключевыми факторами, способствующими принятию мер по удержанию глобального потепления на уровне ниже 1,5 градусов по Цельсию.

Увеличение финансирования и обеспечение прозрачности являются ключевыми факторами, способствующими принятию мер по удержанию глобального потепления в пределах 1,5 градуса по Цельсию.

Как передает Report, об этом в интервью японскому изданию "Никкэй" заявил главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев.

Рафиев подчеркнул, что для выполнения обязательств по Парижскому соглашению, в том числе по достижению цели в 1,5 градуса, страны должны продолжить предпринимать амбициозные шаги.

"На COP29, учитывая предыдущие финансовые обязательства развитых стран по мобилизации 100 млрд долларов США в год на меры по борьбе с изменением климата, страны намерены принять новый целевой показатель финансирования. Текущего финансового потока недостаточно, чтобы страны могли успешно завершить переходный процесс", - сказал Рафиев.

Помимо обязательств на уровне правительств, он также подчеркнул важную роль транснациональных банков развития, таких как Всемирный банк и Азиатский банк развития, и частных компаний в содействии инвестициям.

По словам Рафиева, прозрачность и подотчетность стран в вопросе климатических усилий будут иметь ключевое значение для обеспечения доступности этих средств для развивающихся стран.

Главный переговорщик COP29 также рассказал о принимаемых в Азербайджане мерах по борьбе с глобальным потеплением.

Рафиев подчеркнул, что хотя Азербайджан и является экспортером нефти и газа, страна продолжает инвестировать в возобновляемые источники энергии и прилагает всевозможные усилия для сокращения выбросов метана. Он также напомнил о цели Государственной нефтяной компании SOCAR, крупнейшего производителя нефти и газа в стране, достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.