Ялчын Рафиев: Азербайджан надеется на международное сотрудничество в рамках COP29

Азербайджан надеется на международное сотрудничество для определения решений в борьбе с изменением климата в рамках COP29.

Азербайджан надеется на международное сотрудничество для определения решений в борьбе с изменением климата в рамках COP29.

Как передает Report, об этом заявил главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев в ходе воркшопа по укреплению потенциала при подготовке двухгодичных отчетов о прозрачности.

"Мы признаем взаимосвязанный характер климатических проблем и считаем, что, налаживая сотрудничество и диалог в глобальном масштабе, мы сможем увеличить объем наших международных ресурсов", - сказал он.

По словам Рафиева, COP29 позволит создать и использовать условия для диалога, используя стратегическое расположение Азербайджана для обеспечения того, чтобы переговоры отражали глобальные перспективы и могли привести к более всеобъемлющему и инклюзивному результату.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку станет центром мира и примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.