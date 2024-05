Президент СОР29 встретился с исполнительным директором COMSATS

Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с исполнительным директором Комиссии по науке и технологиям для устойчивого развития на юге (COMSATS) Мохаммедом Нафисом Закария.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Сегодня в Пакистане состоялась продуктивная встреча с Нафисом Закария из COMSATS, на которой обсуждались вопросы изменения климата и устойчивого развития в преддверии COP29, который пройдет в Баку в ноябре. Только работая вместе, мы можем предпринять значимые действия для более зеленого мира", - говорится в публикации.