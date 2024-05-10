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Президент СОР29 встретился с исполнительным директором COMSATS

Президент СОР29 встретился с исполнительным директором COMSATS Президент СОР29 Ялчин Рафиев провел встречу с исполнительным директором Комиссии по науке и технологии в интересах устойчивого развития Юга (COMSATS).
COP29
10 мая 2024 г. 14:49
Президент СОР29 встретился с исполнительным директором COMSATS

Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с исполнительным директором Комиссии по науке и технологиям для устойчивого развития на юге (COMSATS) Мохаммедом Нафисом Закария.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Сегодня в Пакистане состоялась продуктивная встреча с Нафисом Закария из COMSATS, на которой обсуждались вопросы изменения климата и устойчивого развития в преддверии COP29, который пройдет в Баку в ноябре. Только работая вместе, мы можем предпринять значимые действия для более зеленого мира", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоCOP29 president meets with COMSATS executive director

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