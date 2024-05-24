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Мухтар Бабаев: Программа COP29 не будет ограничиваться только финансовыми вопросами

Мухтар Бабаев: Программа COP29 не будет ограничиваться только финансовыми вопросами Программа COP29 не будет ограничиваться только финансовыми вопросами.
COP29
24 мая 2024 г. 11:38
Мухтар Бабаев: Программа COP29 не будет ограничиваться только финансовыми вопросами

Программа COP29 не будет ограничиваться только финансовыми вопросами.

Как сообщает сотрудник Report из Лачына, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев на церемонии презентации COP29 в Лачыне с участием членов аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военных атташе.

Министр отметил, что финансовые вопросы являются главной темой COP29, и добавил, что еще есть время для разработки инициатив COP29.

"Мы открыты для обсуждений. В то же время я хотел бы рассказать вам немного о наших планах на этот год. Мы планируем отправиться в Антигуа и Барбуду, у нас имеется ряд вопросов, которые хотелось бы обсудить с ними. Также планируется организация там нескольких дополнительных мероприятий. Мы хотим показать, что готовы выполнить эту большую программу, это большое обязательство", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке COP29 program won't be limited financial issues alone, minister says
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: COP29-un proqramı təkcə maliyyə məsələləri ilə məhdudlaşmayacaq

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