Мухтар Бабаев: Программа COP29 не будет ограничиваться только финансовыми вопросами

Программа COP29 не будет ограничиваться только финансовыми вопросами.
Как сообщает сотрудник Report из Лачына, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев на церемонии презентации COP29 в Лачыне с участием членов аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военных атташе.
Министр отметил, что финансовые вопросы являются главной темой COP29, и добавил, что еще есть время для разработки инициатив COP29.
"Мы открыты для обсуждений. В то же время я хотел бы рассказать вам немного о наших планах на этот год. Мы планируем отправиться в Антигуа и Барбуду, у нас имеется ряд вопросов, которые хотелось бы обсудить с ними. Также планируется организация там нескольких дополнительных мероприятий. Мы хотим показать, что готовы выполнить эту большую программу, это большое обязательство", - подчеркнул он.