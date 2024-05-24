Мухтар Бабаев: Программа COP29 не будет ограничиваться только финансовыми вопросами

Программа COP29 не будет ограничиваться только финансовыми вопросами.

Программа COP29 не будет ограничиваться только финансовыми вопросами.

Как сообщает сотрудник Report из Лачына, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев на церемонии презентации COP29 в Лачыне с участием членов аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военных атташе.

Министр отметил, что финансовые вопросы являются главной темой COP29, и добавил, что еще есть время для разработки инициатив COP29.

"Мы открыты для обсуждений. В то же время я хотел бы рассказать вам немного о наших планах на этот год. Мы планируем отправиться в Антигуа и Барбуду, у нас имеется ряд вопросов, которые хотелось бы обсудить с ними. Также планируется организация там нескольких дополнительных мероприятий. Мы хотим показать, что готовы выполнить эту большую программу, это большое обязательство", - подчеркнул он.