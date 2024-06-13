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Мухтар Бабаев обсудил подготовку к COP29 с послом Чехии в Азербайджане

Мухтар Бабаев обсудил подготовку к COP29 с послом Чехии в Азербайджане Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев и посол Чехии в нашей стране Милан Седлачек обсудили подготовку к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
COP29
13 июня 2024 г. 15:55
Мухтар Бабаев обсудил подготовку к COP29 с послом Чехии в Азербайджане

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев и посол Чехии в нашей стране Милан Седлачек обсудили подготовку к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

На встрече стороны также обсудили охрану окружающей среды и возможности будущего сотрудничества.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

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Версия на английском языке Azerbaijan's ecology minister meets Czech ambassador ahead of COP29
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev Çex Respublikasının Azərbaycandakı səfiri ilə COP29-a hazırlığı müzakirə edib

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