Мухтар Бабаев обсудил подготовку к COP29 с послом Чехии в Азербайджане

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев и посол Чехии в нашей стране Милан Седлачек обсудили подготовку к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев и посол Чехии в нашей стране Милан Седлачек обсудили подготовку к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

На встрече стороны также обсудили охрану окружающей среды и возможности будущего сотрудничества.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.