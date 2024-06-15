Келли Уиллис: Изменение климата - самая большая угроза для здоровья населения в мире

Климатические изменения как напрямую, так и косвенно влияют на здоровье людей.

Климатические изменения как напрямую, так и косвенно влияют на здоровье людей.

Об этом Report сказала Управляющий директор компании Forecasting Healthy Futures Келли Уиллис.

По ее словам, экстремальные погодные явления, такие как наводнения и засухи приводят к угрозам жизни людей и вынужденной миграции.

"Эти явления также усугубляют существующие проблемы со здравоохранением, особенно в области неинфекционных заболеваний, такие как сердечно-сосудистые и респираторные, в виду повышения температуры и загрязнения воздуха", - сказала она.

Уиллис также отметила, что изменение погодных условий влияет и на динамику передачи инфекционных заболеваний.

"Увеличение температуры воздуха может расширить ареал обитания переносчиков болезней, например, комаров, что увеличивает распространение таких заболеваний как малярия, лихорадка Денге и вирус Зика", - уточнила она.

Директор напомнила, что таяние ледяных шапок и потепление океанов также приводит к появлению новых патогенов, создавая новые риски для здоровья людей.

Говоря о предстоящей в ноябре в Баку 29-ой сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) К.Уиллис отметила, что ее организация выступает за включение вопросов здравоохранения в рамки климатических переговоров, подчеркивая, что изменение климата является самой большой угрозой для здоровья населения во всем мире.

Она считает, что включение вопроса здравоохранения в дискуссии на сессиях СОР могут оптимизировать финансирование инфраструктуры здравоохранения, чтобы та в свою очередь могла противостоять и реагировать на вызовы, связанные с изменением климата.

"Обсуждение вопросов здравоохранения наряду с климатическими проблемами может обеспечить более полное понимание последствий глобального потепления и побудить политиков задуматься о более широких последствиях своих решений. Кроме того, привлечение внимания к проблемам здоровья может помочь мобилизовать общественную поддержку более амбициозных действий в области борьбы с изменением климата, поскольку люди воспринимают вопрос о здоровье ближе к сердцу, чем абстрактные экологические проблемы. Мы надеемся заложить основу того, чтобы COP29 и мировое сообщество все больше признавали здоровье как важнейший компонент дискуссий о климате", - подытожила она.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.