COP29: Важно коллективно добиться прогресса по основным направлениям Парижского соглашения

Председательство СОР29 обозначило основные приоритеты достижения климатических целей в рамках Боннской климатической конференции.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"По завершении июньских климатических встреч в Бонне председательство COP29 подчеркнуло важность климатического финансирования, а также прозрачность и доверие, необходимые для достижения наших климатических целей.

Председательство СОР29 приветствует достигнутый прогресс между сторонами.

Мы начали с позитивного старта, быстро приняв повестку дня, продемонстрировав явный импульс и желание продвигать работу над Статьей 6, и добились прогресса, подготовив обновленный документ для Новой цели по финансированию климата.

Сейчас нам необходимо изменить темпы нашей работы. Мы услышали настоятельные призывы к тому, что на COP29 необходимо коллективно добиться прогресса по всем основным направлениям Парижского соглашения, при этом центральное место должно занимать финансирование климата.

С этой целью Азербайджан активизирует свои усилия, и мы привержены интеграции политического взаимодействия в поддержку текущих предметных обсуждений", - говорится в сообщении.