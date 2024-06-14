О нас

COP29: Важно коллективно добиться прогресса по основным направлениям Парижского соглашения

COP29: Важно коллективно добиться прогресса по основным направлениям Парижского соглашения Председательство СОР29 обозначило основные приоритеты достижения климатических целей в рамках Боннской климатической конференции.
COP29
14 июня 2024 г. 15:29
COP29: Важно коллективно добиться прогресса по основным направлениям Парижского соглашения

Председательство СОР29 обозначило основные приоритеты достижения климатических целей в рамках Боннской климатической конференции.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"По завершении июньских климатических встреч в Бонне председательство COP29 подчеркнуло важность климатического финансирования, а также прозрачность и доверие, необходимые для достижения наших климатических целей.

Председательство СОР29 приветствует достигнутый прогресс между сторонами.

Мы начали с позитивного старта, быстро приняв повестку дня, продемонстрировав явный импульс и желание продвигать работу над Статьей 6, и добились прогресса, подготовив обновленный документ для Новой цели по финансированию климата.

Сейчас нам необходимо изменить темпы нашей работы. Мы услышали настоятельные призывы к тому, что на COP29 необходимо коллективно добиться прогресса по всем основным направлениям Парижского соглашения, при этом центральное место должно занимать финансирование климата.

С этой целью Азербайджан активизирует свои усилия, и мы привержены интеграции политического взаимодействия в поддержку текущих предметных обсуждений", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке COP29: “Paris Sazişi”nin əsas istiqamətləri üzrə kollektiv şəkildə irəliləyişə nail olmaq vacibdir

Экслюзивные новости

Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
ФотоМинистр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
14 июня 2024 г. 14:19
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
12 июня 2024 г. 10:00
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi