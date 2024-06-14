С участием волонтеров COP29 организована акция по очистке побережья

В рамках социальной кампании “Всемирный День чистоты” с участием членов волонтерской программы COP29 на пляже "Шихов" была организована акция Cleanmob по очистке морского побережья.

В рамках социальной кампании “Всемирный День чистоты” с участием членов волонтерской программы COP29 на пляже "Шихов" была организована акция Cleanmob по очистке морского побережья.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Азербайджанской операционной компании COP29.

Акция, к которой присоединились более 150 волонтеров, была организована в формате соревнований, направленных на пропаганду ответственности за охрану окружающей среды, а также на развитие командного духа у волонтеров. Команда-победитель и ее участники награждены соответствующими сертификатами. В результате акции 1501 кг собранных отходов был направлен на утилизацию в соответствии с экологическими требованиями и нормами.

После акции по очистке были организованы ЭКО-тренинги и ряд других мероприятий.