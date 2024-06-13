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Резидент-координатор ООН: Мы поддерживаем разработку инициатив в рамках COP29 

Резидент-координатор ООН: Мы поддерживаем разработку инициатив в рамках COP29  Офис резидента-координатора совместно с агентствами ООН поддерживает разработку инициатив в рамках COP29.
COP29
13 июня 2024 г. 16:07
Резидент-координатор ООН: Мы поддерживаем разработку инициатив в рамках COP29 

Офис резидента-координатора совместно с агентствами ООН поддерживает разработку инициатив в рамках COP29.

Как передает Report, об этом журналистам заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

"Вместе с моими коллегами мы поддерживаем инициативы на глобальном уровне, а на страновом уровне мы пытаемся повысить осведомленность о мерах по борьбе с изменениям климата. Параллельно мы продолжаем реализацию Рамочной программы сотрудничества на период с 2021 по 2025 год. В рамках этой работы, мы оказываем поддержку правительству во многих секторах, включая борьбу с бедностью или правильное использование инвестиций",- добавила Андреева.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin rezident əlaqələndiricisi: COP29 çərçivəsində təşəbbüslərin irəli sürülməsini dəstəkləyirik
Версия на английском языке Resident-coordinator: UN supports development of initiatives under COP29

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