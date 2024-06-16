Члены оргкомитета СОР29 посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOST

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев, член организационного комитета СОР29, лидер высокого уровня ООН по климату на COP29, депутат Ми

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев, член организационного комитета СОР29, лидер высокого уровня ООН по климату на COP29, депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщили Report в Минтруда, на встрече, состоявшейся в Центре, также принял участие председатель правления Государственного агентства занятости, подведомственного министерству, Садиг Алиев.

Директор Центра инклюзивного развития и творчества DOST, член оргкомитета COP29 Нигяр Мамедова проинформировала гостей о деятельности Центра и проводимой здесь работе.

Было отмечено, что основная цель Центра, созданного по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, - развитие творческого потенциала талантливых людей из уязвимых групп, и в этих целях в Центре реализуются различные проекты.

Затем гостям была представлена ​​выставка работ бенефициаров центра.

На встрече обсуждались продвижение достижений Азербайджана в сфере поддержки инклюзивного развития, Центра инклюзивного развития и творчества DOST на международном уровне, а также возможности сотрудничества.