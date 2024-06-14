Келли Уиллис: СОР29 даст широкие возможности для реализации инициатив по здравоохранению

Саммит Forecasting Healthy Futures предоставит возможность Азербайджану продемонстрировать приверженность страны решению проблемы изменению климата и широкомасштабным реформам здравоохранения.

Саммит Forecasting Healthy Futures предоставит возможность Азербайджану продемонстрировать приверженность страны решению проблем по изменению климата и широкомасштабным реформам здравоохранения.

Об этом Report сказала Управляющий директор компании Forecasting Healthy Futures Келли Уиллис.

По ее словам, саммит, который пройдет в Баку 18-20 июня, также позволит обсудить специфические региональные проблемы.

"В конечном счете, я надеюсь, что это мероприятие создаст условия для того, чтобы здравоохранение стало постоянным и центральным компонентом будущих переговоров по климату", - сказала она.

Уиллис выразила надежду, что саммит приведет к более целостным и комплексным подходам к решению проблемы изменения климата.

"Когда люди понимают, что изменение климата представляет прямую угрозу их здоровью, они с большей вероятностью поддержат и примут участие в климатических инициативах", - подчеркнула директор.

Говоря об Азербайджане, Уиллис отметила, что проведение СОР29 предоставит стране широкие возможности для реализации этих инициатив.

"Мы надеемся заложить основу для того, чтобы СОР29 и мировое сообщество все больше признавали здоровье как важнейший компонент дискуссий о климате", - подытожила она.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.