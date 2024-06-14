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ЕС надеется, что Азербайджан добьется лучших результатов на COP29

ЕС надеется, что Азербайджан добьется лучших результатов на COP29 Европейский союз (ЕС), будучи одним из основных игроков в борьбе с изменением климата, надеется, что Азербайджан добьется наилучших результатов на сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую проведет в ноябре это
COP29
14 июня 2024 г. 17:12
ЕС надеется, что Азербайджан добьется лучших результатов на COP29

Европейский союз (ЕС), будучи одним из основных игроков в борьбе с изменением климата, надеется, что Азербайджан добьется наилучших результатов на сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую проведет в ноябре этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на встрече с заместителем министра энергетики, главным исполнительным директором COP29 Эльнуром Солтановым.

На встрече обсуждались вопросы общего сотрудничества с ЕС и партнерства в рамках COP29, а также итоги климатической конференции в Бонне, была подчеркнута важность конструктивной позиции ЕС.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по организации мероприятий, связанных с COP29.

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Версия на английском языке EU hopes Azerbaijan will achieve best results at COP29
Версия на азербайджанском языке Aİ COP29-da Azərbaycanın ən yaxşı nəticələrə nail olacağına ümid edir

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