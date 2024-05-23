Мухтар Бабаев: На COP29 мы постараемся представить Азербайджан, его культуру, природу

На COP29 в Баку мы постараемся рассмотреть не только вопросы климата, но и представить Азербайджан, его культуру, природу.

На COP29 в Баку мы постараемся не только поднять вопросы климата, но и представить Азербайджан, его культуру, природу.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев.

Он отметил, что подготовка к COP29 продолжается: "Азербайджан работает над проведением этого мероприятия на самом высоком уровне".

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия Баку примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.